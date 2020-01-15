Malatya’da 2 telefon dolandırıcılığı önlendi

Malatya'da, kendilerini Suriye veya Libya "da ABD askeri olarak tanıttıkları, bu ülkelerde DEAŞ'a ait 1 Milyon dolar para ele geçirdiklerini ileri sürüp, kargo parası adı altında para talep ettikleri iki ayrı olayda vatandaşların dolandırılmasının engellendiği bildirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde son günlerde teşebbüste kalan dolandırıcılık olaylarında vatandaşlarımızla sosyal medya üzerinden irtibata geçen şüpheli şahıslar "Kendilerini Suriye veya Libya "da ABD askeri olarak tanıttıkları, bu ülkelerde DEAŞ'a ait 1 Milyon dolar para ele geçirdiklerini, bu paraları ülke dışına çıkarmak istediklerini ancak şuan için bu paraları kullanamadıklarını parayı ülke dışına çıkarttıklarında kendilerine yardım edenlere bu paranın yüzde 30'unu vereceklerini vaat ederek vatandaşlarımızdan kargo parası adı altında para talep ettikleri anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu dolandırıcılık yöntemi ile Malatya'da iki ayrı olayda vatandaşların dolandırılmasının engellenerek dolandırıcıların yeni yöntemlerinin polisler tarafından deşifre edildiğinin bildirildiği açıklamada, "İlimizde meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlarımızın bu tarz dolandırıcılık olayları konusunda dikkatli ve duyarlı bulunmaları, bu kişilere asla itibar etmemeleri ve buna benzer bir dolandırıcılık teşebbüsüyle karşılaşmaları durumunda vakit geçirmeksizin "155 Polis İmdat" Hattını aramaları önemle tüm vatandaşlarımıza duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA