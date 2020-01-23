Malatya’da 2019 yılında 130 Milyon 760 bin TL yardım yapıldı

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, 2019 yılında Evde Bakım Hizmetleri ve Sosyal Ekonomik Destek Hizmetleri kapsamında Malatya da 130 Milyon 760 bin TL yardım yapıldığını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, 2019 yılı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Evde bakım hizmetlerinden toplamda 6 bin 462 vatandaşın yararlandığını söyleyen Bulut, Evde Bakım Hizmetleri kapsamında ağır engelli olarak değerlendirilen ve günlük hayatın gereksinimlerini yerine getiremeyen engelli vatandaşlarımıza aylık periyotlarla toplam 102 milyon 518 bin 273 lira destek sağlanırken Özel Rehabilitasyon Merkezine de 215 engelli vatandaşımız için 6 milyon 954 bin 251 lira ücret ödendiğini kaydetti. Devletin sunduğu hizmetleri vatandaşlara ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını belirten Bulut, "Çocuklara yönelik hizmetler kapsamında ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuklarının bakımında güçlük çeken aileler hakkında yapılan araştırma ve inceleme sonucu, il genelinde 1879 çocuğa aylık periyotlarla toplam 22 milyon 288 bin 26 lira nakdi destek sağlandı. 2019 yılında ilimizde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Malatya İl Müdürlüğü olarak toplamda 130 Milyon 760 Bin TL nakdi yardım gerçekleştirildi" diye konuştu.

Kaynak: İHA