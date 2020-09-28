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AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Malatya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 22.36'da Malatya'da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Malatya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 22.36'da Malatya Yazıhan'da  (Akyazı) 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.  Deprem yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti.

Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssü Hekimhan olarak belirtildi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. AFAD'ın verilerine göre deprem yerin 10.07 km derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Malatya 3.4 şiddetinde deprem! 28 Eylül Malatya'da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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