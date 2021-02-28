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  3. Son dakika | Malatya'da 3.7 şiddetinde deprem!

Son dakika | Malatya'da 3.7 şiddetinde deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 20.22'de Malatya'da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | Malatya'da 3.7 şiddetinde deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 20.22'de  3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 6.2 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da saat 20.22'de meydana gelen depremin merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi olduğunu duyurdu.

3.8 şiddetinde kaydedilen depremin 9.67 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Malatya'da 3.7 şiddetinde deprem! 28 Şubat Malatya'da deprem mi oldu?

Malatya'da 3.7 şiddetinde deprem! 28 Şubat Malatya'da deprem mi oldu?

Malatya'da 3.7 şiddetinde deprem! 28 Şubat Malatya'da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin web sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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