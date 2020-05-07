Malatya'da 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
MALATYA (AA) - Malatya'da 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akçadağ ilçesinde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığını belirledi.Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler,...
MALATYA (AA) - Malatya'da 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akçadağ ilçesinde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığını belirledi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçede ekili 3 bin kök Hint kenevirinin yanı sıra kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Hint kenevirlerini yetiştirdiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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