Malatya’da 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem!
AFAD'dan alınan son verilere göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 09.54'de yaşanan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki açıklamasına göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem bölgede kısa süreli korkuya neden oldu.
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18 Eylül 2020 Cuma 10:38
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