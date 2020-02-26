Malatya'daki 4.9'luk deprem büyük paniğe neden oldu. Valilikten açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya’nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03’de 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı.

VALİ BARUŞ’TAN DEPREM AÇIKLAMASI

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Kale ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde kentte ölü ve yaralı olmadığını belirterek, vatandaşları önceden tespit edilen ağır hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Vali Baruş, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

“İlimiz Kale İlçesi Merkezli saat 02.03’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımızın, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalara girilmemesi hususunda dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan; “Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu” yönündeki haber gerçek dışıdır.”

PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya’nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, sokaklara çıktı, bazıları ise park ve bahçelerin banklarında bekledi. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar battaniyelerine sarılarak ısınmaya çalıştı. Kentin meydanlarına gece yarısı çıkan vatandaşlar, bir yandan ısındı, diğer yandan ise tekrar deprem olması korkusuyla bekleyişe geçti. Depremin hemen ardından bazı vatandaşlar telefonla yakınlarına da ulaşmaya çalıştı.

Sakakta bekleyişini sürdüren vatandaşlardan bazıları depremin şiddetiyle bir anda yataklarından kalktıklarını belirterek, “Yataklar bir anda sallanmaya başladı. Çocukları hemen alarak sokağa indik, çok şiddetli sallandı. O korkuyla aşağıya indik, çocuklar korkmasın diye tekrar bir deprem olur diye bekleyişimizi sürdürüyoruz” dedi.

VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI

Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde bazı vatandaşlar dışarı çıktı.

İŞTE DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA

'HAVAYA SİLAH SIKILDI'

Malatya'da yaşanan 5.0 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi. İddiaya göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi deprem sonrası uykuda olan vatandaşları uyandırmak için havaya ateş etti.