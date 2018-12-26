Malatya’da 4 ilçede eğitime kar tatili

Malatya'da yoğun kar yağışı dolayısıyla 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Hekimhan, Pütürge, Kuluncak ve Arapgir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Yine okulların tatil edildiği 4 ilçede engelli ve hamile memurlarında idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bu arada Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildiğini söyledi.

Kaynak: İHA