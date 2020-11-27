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  3. Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem!

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı son dakika açıklamaya göre Malatya Uluköy'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Vatandaşların çoğu sokağa dökülürken deprem çevre illerde de hissedildi.

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27 Kasım 2020 Cuma 11:59
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