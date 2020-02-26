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Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu...

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


Kaynak: AA




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