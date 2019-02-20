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  3. Malatya'da 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Malatya'da 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

MALATYA'da, polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Malatya'da 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

MALATYA'da, polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Ankara merkezli 75 ilde başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgelerde sahtecilik ve kamu kurumları zararına dolandırıcılık suçlaması ile emniyetten ihraç edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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