Malatya'da alkollü iki grup arasında kavga! 2 yaralı

Malatya'da alkollü olduğu bilinen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanıp çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ise kaçan kişiler ile ilgili soruşturma başlattı.