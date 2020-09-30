Malatya'da alkollü iki grup arasında kavga! 2 yaralı
Malatya'da alkollü olduğu bilinen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanıp çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ise kaçan kişiler ile ilgili soruşturma başlattı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda iki grup arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü silahlı kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfeğin ateş alması sonucu iki kişi yaralanıp ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede inceleme başlattı.
Dövmeli öğretmen öğrencilere korku saldı! Okul işine son verdi
Topkapı'da altgeçidi göle döndü! Servis minibüsünde can pazarı yaşandı
Babil 14. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan gerçekleri öğreniyor!
Kavgayı durdurmak istedi! Kaşla göz arasında telefonunu çaldırdı
30 Eylül 2020 Çarşamba 08:38
Benzer Videolar