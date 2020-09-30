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  3. Malatya'da alkollü iki grup arasında kavga! 2 yaralı

Malatya'da alkollü iki grup arasında kavga! 2 yaralı

Malatya'da alkollü olduğu bilinen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanıp çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ise kaçan kişiler ile ilgili soruşturma başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda iki grup arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü silahlı kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfeğin ateş alması sonucu iki kişi yaralanıp ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede inceleme başlattı.

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30 Eylül 2020 Çarşamba 08:38
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