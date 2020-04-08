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Malatya'da aniden başlayan dolu, dışarıdakilere zor anlar yaşattı

MALATYA'da, akşam saatlerinde aniden başlayan dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Malatya'da aniden başlayan dolu, dışarıdakilere zor anlar yaşattı

MALATYA'da, akşam saatlerinde aniden başlayan dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Kentte günlerdir süren yağmur, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden başlayan dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dışarıda bulunanlar, doludan korunmak için kapalı yerlere sığınırken, yerlerin beyaza büründüğü kentte trafik akışında da aksaklıklar yaşandı.

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Kaynak: DHA




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