Malatya’da anız yangını

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir tarlada anız yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İlçeye bağlı Morhamam Mahallesi'nde buğday hasadının tamamlandığı bir tarlada bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Yangının birkaç saat içinde tamamen kontrol altına alınacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA