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Malatya’da art arda iki deprem

Malatya'nın'ın Hekimhan ilçesinde peş peşe 3,8 ve 3,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Malatya’da art arda iki deprem

Malatya'nın'ın Hekimhan ilçesinde peş peşe 3,8 ve 3,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Malatya'nın'ın Hekimhan ilçesinde iki dakika arayla 3,8 ve 3,6 büyüklüklerinde iki depremin meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre,ilk deprem saat 03.29'da ikincisi ise 03.31'de meydana geldi.Her iki depreminde yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

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