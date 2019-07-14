Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

MALATYA'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflar yanlarında olan bıçakla Mehmet D., Vahap D., ve Ebubekir D.,'i vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgada kullanılan bıçakları ele geçirdi. Polis, bıçağı kullandığı belirlenen ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA