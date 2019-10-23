Malatya'da bin litre sahte içkiye 2 gözaltı

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin litre sahte içki, ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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Kaynak: DHA