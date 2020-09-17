Malatya'da bir genç tüfekle odasında intihar etti!

Malatya'da 24 yaşındaki bir genç, 4 katlı bir apartmanın ikinci katında ailesiyle yaşadığı evde kendi odasında tüfekle canına kıydı. Sesin geldiği odaya koşan baba, oğlunu kanlar içinde yerde görünce durumu 112 ekiplerine haber verdi. Ekipler gencin cesedini morga kaldırırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.