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Malatya'da bir genç tüfekle odasında intihar etti!

Malatya'da 24 yaşındaki bir genç, 4 katlı bir apartmanın ikinci katında ailesiyle yaşadığı evde kendi odasında tüfekle canına kıydı. Sesin geldiği odaya koşan baba, oğlunu kanlar içinde yerde görünce durumu 112 ekiplerine haber verdi. Ekipler gencin cesedini morga kaldırırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde yaşanan olayda 24 yaşındaki M.K. isimli bir genç, kendi odasında tüfekle intihar etti. Olayın ardından gördükleri karşısında şok olan baba hemen 112 ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yaptıkları kontrollerde M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirleyip cesedini morga kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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17 Eylül 2020 Perşembe 10:16
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