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Malatya’da bir günde 7 silah ele geçirildi

Malatya'da asayiş ekipleri ve yunus timlerinin yapmış olduğu şok uygulamaları ile 1 günde ruhsatsız 4 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi.

Malatya’da bir günde 7 silah ele geçirildi

Malatya'da asayiş ekipleri ve yunus timlerinin yapmış olduğu şok uygulamaları ile 1 günde ruhsatsız 4 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği ve yunus timleri vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yaptığı çalışmalarda şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde ruhsatsız 4 tüfek, 3 tabanca ve bunlara ait çok sayıda fişek ile mermi ele geçirdi.

Aracında ve üzerinde silah yakalanan şahıslar ise yasal işlemlerin yapılması için gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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