Malatya'da bir kez daha yardımlaşma derneğinde kumar baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir yardımlaşma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin takibe alındığı ifade edildi. Polis ekiplerinin, baskın yaptığı dernekte çok sayıda oyun kartı ve 750 lira para ele geçirdi. Dernek çatısı altında yasa dışı faaliyet gösteren ve kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 4 bin 900 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.Dernek binası mühürlendiği ve kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığı açıklandı.