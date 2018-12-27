Malatya’da büyükşehir belediyesi kar mesaisinde

Malatya Büyükşehir Belediyesi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile ilgili mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Malatya kent merkezinde gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışı ilçelerde iyiden iyiye etkisini hissettirirken, Büyükşehir Belediyesi kar yağışının ilk başladığı andan itibaren kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıyor.

Kar yağışına karşı önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, kapanan kırsal mahalle yollarını gün içerisinde tekrar tekrar açıyor. İlçelerde kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, yola çıkacak vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunuyor.

İlçe belediyeleriyle koordineli çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi acil çağrılara da anında müdahale ediyor. Yollarda sık sık tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapan ekipler, görüş mesafesinin düştüğü, tipi ve savruntu olan zorlu noktalarda bile çalışarak yolları güvenli hale getiriyorlar.

Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde de kar yağışına karşı önlemler aldı. Kent merkezinde Karagöz, Konak, Beydağı, Yavuz Selim, Kernek, Fırat, Yukarı Çöşnük ve Yıldıztepe Mahallelerinde ekipler buzlanmaya karşı tuzlama ve solisyon çalışmaları yapıyorlar.

Kaynak: İHA