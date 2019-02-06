Malatya'da buzlanan yolda kar küreme aracı ile TIR devrildi: 2 yaralı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile kar küreme aracı devrildi, sürücüler yaralandı.

Kazalar, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri yolu Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 EV 933 plakalı TIR buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada TIR'da sıkışan sürücü çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı kar küreme aracı ise aynı mevkide sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Her iki kazada yaralanan sürücüler ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazalar ile ilgili soruşturma başlatan polis, yolda güvenlik önlemi alarak araç sürücülerini buzlanmaya karşı uyardı.

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DHA