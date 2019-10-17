Malatya'da çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle yüzde 50 hibe destekli yonca tohumu dağıtıldı. Törende konuşan Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, hayvancılıkta üretim maliyeti içerisinde karlılığı etkileyen en önemli etkenlerden birinin yem girdisi olduğunu vurgulayarak, "Malatya'da, hayvan sayısına göre yem bitkisi ekiliş alanlarının düşük olduğuna işaret eden Macit, "Bu nedenle kaba yem ihtiyacını üreticilerimiz komşu illerden temin etmektedirler. Bu da nakliye maliyeti nedeniyle kaba yem fiyatını artırmakta ve hayvancılığın kar marjını düşürmektedir. Bu tür sorunları çözmek amacıyla özellikle don tabanı olan kayısıdan ekonomik olarak verim alınamayan sulu arazilerde yem bitkileri üretimini teşvik etmek amacıyla "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında 2019 yılında yüzde 50'si kurumumuzca desteklenen yonca tohumu dağıtılıyor" diye konuştu.

Üreticilere tohumlarının teslim edilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA