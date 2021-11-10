Malatya'da çöken bina soruşturmasında iş yeri sahibinin ifadesi ortaya çıktı!

Malatya'da 2 katlı binanın çökmesi olayında, işyerinde tadilat yaptığı tespit edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Malatya'da çöken binada tadilat yapan işletme sahibi Hikmet D'nin ifadesine ulaşıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanan ve hakkında iş yerine ek katma iddiası bulunan Hikmet D, ifadesinde 2007'den bugüne iş yerini kiralayarak burada tavuk ürünleri sattığını söyledi.

İFADE DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yıktıkları fırının tavana herhangi bir bağlantısı olmadığını savunan Hikmet D., "Dükkanın tavanının keçe gibi olduğunu fark edince demirci arkadaşımı çağırdım. Fırının olduğu bölüme çelik direk ve makaslar attırdım, bu şekilde tavanı güçlendirdim. Yaklaşık iki ay önce de fırınla benim dükkanım arasındaki duvarı çalışanlarımla yıktık, hafriyatları kaldırttım. Tavana alçı yapılırken malzeme almak için iş yerinden ayrıldım. İş yerinden 10-15 metre uzağındayken bitişik komşum beni arayarak binanın çöktüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

"BİNA ESKİ OLDUĞU İÇİN ÇÖKTÜ"

Binanın çökmesinin en büyük nedeninin eski olduğuna dikkat çeken Hikmet D, "Benim fırınla birleştirdiğim yerde herhangi bir çökme söz konusu değildir. Benim düşünceme göre bina ömrünü tamamladığı ve eski olduğu için yıkılmıştır. Benim yapmış olduğum tadilat bu yıkıma sebep olmamıştır. Ben bu tadilatları yaparken belediye veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmedim. Anlattığım sebeplerle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Hikmet D, ayrıca binanın sağlam ve yıkılmış haldeki fotoğraflarının incelendiğinde yıkıma tadilatının engel olmadığının anlaşılacağını öne sürdü.