Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla kurtulan vatandaş o anları anlattı!

Malatya Sıtmapınarı caddesinde çöken binanın ardından yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 62 yıllık olduğu bilinen binanın çöktüğü anlarda altında kalarak kendi imkanlarıyla dışarı çıkan bir vatandaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Enkazdan sağ olarak çıkan Şemsettin Bozdemir, "Ölümle burun buruna geldik, demek ki yiyecek ekmeğimiz varmış" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BELA ATLATTIK"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Bozdemir, beton blokların üzerine çöktüğünü söyleyerek"Allah korudu. Kendi imkanlarımızla çıktık çok şükür. Büyük bir bela atlattık. Beton blok üzerimize çöktü. Arkada imam hatip lisesi vardı, o okulun duvarına bakan kısmında bir boşlukta kendi imkanlarımızla kendimizi kurtardık. İkinci kattaydık. İçerde ben girdiğimde aşağı yukarı 15-20 kişi ama hepsinden de haber aldım. Halen buradayım. Hepsinin de bir ölüm tehlikesinin olmadığını biliyorum. Ona da sevindim" dedi.

Olaya dair çarpıcı bilgilere yer veren Bozdemir, "Fırın daha önce boşaltılmıştı, onun yerini kendine katıyordu. 'Dikkat et burası eski bina' dedik. 'Ben bunların önlemini aldım' dedi. Ondan sonra da bu şeyle karşılaştık. Allah korudu. Yaralılardan arkadaşlarımız var. Onlardan da haber aldık ciddi bir durum olmadığını öğrendik. Aşağı yukarı 15-20 kişi kahvede vardı. Ölümle burun buruna geldik demek ki yiyeceğimiz içeceğimiz varmış" diye konuştu.