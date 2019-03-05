İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Malatya'da demir hırsızlığına 3 tutuklama

Malatya'da demir hırsızlığına 3 tutuklama

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, çocuk oyun parkındaki demir çitleri çalan 3 kişi suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

Malatya'da demir hırsızlığına 3 tutuklama

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, çocuk oyun parkındaki demir çitleri çalan 3 kişi suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

Hekimhan'a bağlı Söğüt Mahallesi'nde, demir çitleri çalanları fark eden ilçe sakinleri jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çitleri çalan 3 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.