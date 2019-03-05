Malatya'da demir hırsızlığına 3 tutuklama
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, çocuk oyun parkındaki demir çitleri çalan 3 kişi suçüstü yakalanıp, tutuklandı.
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, çocuk oyun parkındaki demir çitleri çalan 3 kişi suçüstü yakalanıp, tutuklandı.
Hekimhan'a bağlı Söğüt Mahallesi'nde, demir çitleri çalanları fark eden ilçe sakinleri jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çitleri çalan 3 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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