Malatya’da deprem anında bir iş yerindeki avizeler böyle görüntülendi

Elazığ'daki deprem anında avizelerin sallanması cep telefonuna böyle yansıdı.

Elazığ merkezli depremin en fazla hissedildiği komşu kent Malatya'da, bir elektrik elektronik iş yerinde avizelerin sallandığını gören bir vatandaş, o anı cep telefonu ile görüntüledi. Avizeleri cep telefonuyla çeken kişi, "Abov, avizeler nasıl sallanıyor" diyerek şaşkınlığını dile getiriyor.

Kaynak: İHA