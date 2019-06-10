Malatya'da devrilen otomobilden yaralanmadan çıktılar

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Emeksiz Caddesi alt geçidinde meydana geldi. Celal P. yönetimindeki 06 VYP 88 plakalı otomobil, alt geçidin duvarına çarparak devrildi. Kazada sürücü Celal P. ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

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DHA