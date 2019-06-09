Malatya'da düğün salonunda çıkan yangın korkuttu

MALATYA'da, düğün salonunda çıkan yangın panik yarattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, salonda hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda bilinmeyen nedenle çıktı. Düğün salonunun mutfağından duman yükseldiğini gören çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm salona yayılırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, düğün salonu yanında bulunan araçlara sıçramadan söndürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA