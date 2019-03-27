İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Malatya’da Eczane hırsızları polisten kaçamadı

Malatya’da Eczane hırsızları polisten kaçamadı

Malatya'da bir eczanenin camını kırıp içeri girerek hırsızlık yapmak isteyen zanlılar, polis tarafından olay yerinde yakalandı.

Malatya’da Eczane hırsızları polisten kaçamadı

Malatya'da bir eczanenin camını kırıp içeri girerek hırsızlık yapmak isteyen zanlılar, polis tarafından olay yerinde yakalandı.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Atabey sokak içerisinde bulunan bir eczanenin camını taşla kırarak işyerine girmeye çalışan 2 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya’da Eczane hırsızları polisten kaçamadı

Malatya’da Eczane hırsızları polisten kaçamadı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.