Malatya’da engelliler sevindirildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, engelli aileleri ziyaret ederek bir süre görüştü ve hediye verdi.

Başkan Gürkan'a yapmış olduğu ziyarette Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti. Engelliler Haftası dolayısıyla Elma Suyu Okulunda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni ve 3 çocuk babası görme engelli Nurettin Kaplan'ı ve ailesini ziyaret eden Başkan Gürkan, herkesin bir engelli adayı olduğunu söyledi. Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak, erişilebilirlik noktasında her türlü tedbirleri alıyoruz. Eksiklerimiz varsa gidermeye çalışıyoruz. İnşallah zaman içerisinde eksiklerin giderilmesi noktasında çalışmalarımız ve gayretlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca, Engelli vatandaşlarımız için bir engelli merkezimizin çalışmaları devam ediyor. Sosyal, sportif ve kültürel anlamda etkinlikler düzenleyerek, zamanın daha verimli ve sağlıklı geçirilmesi için bir çalışma başlattık. Önümüzdeki aylarda çalışmaları tamamlayarak sizlere kazandıracağız. Engelli Haftası olması nedeniyle sevgi dolu bir hayat diliyorum" dedi.

"Engellilere çok değer verdiğinizin farkındayız

Yapılan ziyaretten dolayı mutluluğunu dile getiren Görme Engelli Nurettin Kaplan, "Böyle anlamlı bir haftada ve günde bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler inanıyoruz ki Malatya sizlerle beraber yükselen bir değer olmaya devam ediyor. Engeliler alanında ve erişilebilirlik noktasında eksiklikler olmasına rağmen giderileceğini düşünüyorum. Engellilere çok değer verdiğinizin farkındayız. Korona virüs dolayısıyla bütün insanlar içeride kalmak zorunda kaldı ve sınırlandırıldık. Herkesin bizleri çok iyi anladığını düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Nurettin Kaplan 17 yaşında iken kendisine şiir kitabı hediye eden Başkan Gürkan'ın eşi Hafize Hanım ile olan anısını da Başkan Gürkan'a anlattı. Kaplan, Hafize Hanımın Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı sırada kendi yazmış olduğu Güz Gülleri isimli şiir kitabını kendisine hediye ettiğini söyledi. Başkan Gürkan'da, eşi Hafize Hanımı arayarak görme engelli Nurettin Kaplan ile görüşmelerini sağladı. Başkan Gürkan daha sonra Hidayet mahallesinde oturan ve Ortopedik engelli Seyfettin Bulut'u da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaret sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı engelli aileler ile hatıra fotoğrafı çektirip, hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: İHA