Malatya'da esrar ele geçirildi

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yapılan çalışmanın ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilo 200 gram esrar, av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu ve silahlara el koyarken, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA