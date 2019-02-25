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Malatya'da evde çıkan yangın paniğe neden oldu

MALATYA'da 2 katlı evde çıkan yangın, paniğe neden oldu, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı.

Malatya'da evde çıkan yangın paniğe neden oldu

MALATYA'da 2 katlı evde çıkan yangın, paniğe neden oldu, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı.

Öğle saatlerinde Orduzu Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın komşular tarafından farkedilerek itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede kontrol altına alarak söndürülen yangında yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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