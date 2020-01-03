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Malatya’da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Alevi vatandaşlara ait evlerin kapılarını ve duvarlarını işaretledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Malatya’da evlerin işaretlemesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Alevi vatandaşlara ait evlerin kapılarını ve duvarlarını işaretledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince Akçadağ ilçesine bağlı Dedeköy Mahallesi'nde Alevi vatandaşların yaşadığı 5 evin kapısına ve duvarlarına "X" işareti konulduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.Ç. ile H.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.Ç. tutuklanırken H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA




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