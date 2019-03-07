Malatya’da feci kaza: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile bir kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri'den Malatya istikametine seyir halinde olan İhsan K. idaresindeki 46 F 3625 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Yakup Y. yönetimindeki 21 FU 128 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon ile çarpıştı. Kazada baba oğul Şevket Kılınç ile Ramazan Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, Rıdvan Ünsal, Cevriye Ünsal ve İhsan Kılınç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden baba oğlun cenazeleri ise Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlatmış olduğu inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA