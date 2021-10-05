Malatya'da feci kaza! Araç sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Muhacir Ovası mevkiinde giden İbrahim Akça (19) idaresindek ticari araç sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, annesi B.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın altında kalan sürücü İbrahim Akça'nın cenazesi traktör yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaralı anne ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.