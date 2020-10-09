Malatya'da feci ölüm! Üçüncü kattan düşüp demirlere saplandı

Malatya'da 32 yaşındaki bir kişi işhanının 3’üncü katından düşüp demirlere saplanarak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri adamın cesedini otopsi için morga kaldırırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.