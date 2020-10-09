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Malatya'da feci ölüm! Üçüncü kattan düşüp demirlere saplandı

Malatya'da 32 yaşındaki bir kişi işhanının 3’üncü katından düşüp demirlere saplanarak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri adamın cesedini otopsi için morga kaldırırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde yaşanan olayda 32 yaşındaki  E.T. bir işhanının 3 katından düşüp demir korkuluklara saplanarak feci şekilde can verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis geniş çaplı bir inceleme başlatırken şahsın cesedi ise otopsi için 112 ekipleri tarafından Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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09 Ekim 2020 Cuma 08:56
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