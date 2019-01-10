Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Malatya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin Malatya'daki gaybubet evlerine yönelik çalışma yapıldı. İl merkezinde 4 adreste yapılan eş zamanlı operasyonla, 4 kentin mahkemelerince FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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