İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Malatya’da FETÖ’den 1 gözaltı

Malatya’da FETÖ’den 1 gözaltı

Malatya'da jandarma ekipleri FETÖ'den aranan bir şahsı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Malatya’da FETÖ’den 1 gözaltı

Malatya'da jandarma ekipleri FETÖ'den aranan bir şahsı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek (FETÖ/PDY)" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan F.D. isimli şahıs Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesinde saklandığı evde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.