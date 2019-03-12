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Malatya'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

MALATYA merkezli 4 ilde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 eski askeri öğrenci ile 1 açığa alınan...

Malatya'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

MALATYA merkezli 4 ilde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2 eski askeri öğrenci ile 1 açığa alınan binbaşı ve 1 astsubay gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis, örgütün askeri yapılanması" ile bağlantılı olan 4 şüpheli ismi tespit etti. Ardından da Malatya, Ankara, Bayburt ve Konya'da 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 4 şüpheli gözaltına alındı. 2'si eski askeri öğrenci, biri astsubay, biri de açığa alınan binbaşı olduğu öğrenilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

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