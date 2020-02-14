Malatya’da FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Malatya'da polis ekipleri tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütünün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, 5 muvazzaf subay ve astsubay, 4 ihraç subay ve astsubay ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA