Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıSon dakika: Altın fiyatları güne hareketli başladı! 9 Nisan 2021 Cuma Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Haklarını ödeyemeyiz! Sağlık çalışanlarının karlı yollarda ‘aşı’ mesaisiTorba yasa meclisten geçti! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Bin 500 liralık destek için hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın!İkamet değişkliği e-devletten yapılıyor mu? İkamegah değişikliği en kolay nasıl yapılır?Erzincan'da yardımsever boya ustası ihtiyaç sahiplerinin evlerini bedavaya boyuyorZehir tacirleri ile mücadele devam ediyor, Tatvan’da uyuşturucu operasyonuMuğla'daki gizemli derenin sırrı çözülemediDEHB'na dikkat çekildi! Aileler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hakkında bilgilendirildiİkinci el araç alacaklara ekspertiz uyarısı
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  3. Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde şüphe üzerine durdurduğu araçlarda arama yaptı.

Araçlarda 5 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 9 uyuşturucu hap, 25 gram kenevir tohumu, bir uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ile 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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