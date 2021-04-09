Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde şüphe üzerine durdurduğu araçlarda arama yaptı.
Araçlarda 5 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 9 uyuşturucu hap, 25 gram kenevir tohumu, bir uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ile 5 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı