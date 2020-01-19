Malatya'da gizli buzlanma kazaya neden oldu. Kazada araç da maddi hasar meydana geldi.

Kaza Malatya Darende İlçesine bağlı Hisarkale Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 FT 247 plakalı otomobil gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kayıp edip yoldan çıktı. Kazada yaralı bulunmayıp maddi hasar meydana geldi.

Olaya yerine Jandarma ekipleri geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA