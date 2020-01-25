Malatya’da içme suyu kesintisi yapılacak

Dün yaşanan felaket sonrasında Malatya'da bir su deposunda deprem sırasında oluşan sarsıntıdan dolayı ana vana arızasının giderilmesi için içme suyu kesintisi yapılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü deprem esnasında oluşan sarsıntıdan dolayı Paşaköşkü Su Deposunda oluşan ana vana arızasının giderilmesi için 25 Ocak 2020 Cumartesi (bugün) saat 15.00-22.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

15.00-22.00 ARASI SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerine bağlı, Akpınar, Sancaktar, İsmetiye, Hamidiye, Dabakhane, Yenihamam, Kabaklıbağ, Niyazi, Halfettin, Şifa, Sarıcıoğlu, Beylerbaşı, Şehit Fevzi, İlyas, İskender, Taştepe, Hidayet, Melekbaba, Hanımın Çiftliği, Çavuşoğlu, Salköprü mahallelerinde 25 Ocak 2020 Cumartesi günü 15.00-22.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Abonelerimizin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur" denildi.