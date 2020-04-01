Malatya’da iş yerinde dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı

Malatya'da fırının bacasından iş yerine sızan dumandan etkilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, G.B.'ye ait fırından duman çıktığını gören çevredeki esnaf iş yerine gittiğinde G.B.'yi dumandan etkilenmiş halde buldu.

Yoğun dumanın kapladığı iş yerinde esnaf ve çevredeki vatandaşların yardımı ile dışarı çıkarılan G.B. olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, itfaiye ekipleri iş yerinin baca bölümünde bir süre çalışma yaptı.

Hastaneye kaldırılan G.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA