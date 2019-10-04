BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor'u ağırladı.

Karşılaşma, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynandı ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 28 (p), 61, 69 ve 90+2'nci dakikalarda Adis Jahovic ve 34'üncü dakikada Mitchell Donald kaydetti. Yukatel Denizlispor'un tek golünü ise 65'inci dakikada Hugo Rodallega attı.

Ligde iki maçtır kazanamayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Son 4 maçından galibiyet alamayan Yukatel Denizlispor ise 8 puanda kaldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Yukatel Denizlispor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yeni Malatyaspor: 5 - Denizlispor: 1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Ülker Yaprak xx, Abdullah Bora Özkara xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Robin xxx, Sakıb xxx (Erkan dk. 84 ?), Chebake xx, Hadebe xxx, Donald xxx (Chaaleli dk. 72 x), Guilherme xxx, Fofana xx (Rahman dk. 73 x), Murat xx, Acquah xxx, Jahovic xxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Özer Özdemir, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Eren Tozlu, Thievy Bifouma

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Denizlispor: Stachowiak x, Bergdich x, Oğuz x, Sapunaru x, Lopes x, Radoslaw x, Sackey x (Ismail dk. 46 x), Zeki x, Rodallega x, Barrow x (Sacko dk. 75 x), Olcay x (Oscar dk. 66 xx)

Yedekler: Tolgahan Acar, Kerem Can Akyüz, Mustafa Yumlu, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Marc Kibong Mbamba, Burak Çalık

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Jahovic (dk. 28, 61 pen., 68 ve 90), Donalt (dk. 34) (Y.Malatyaspor), Rodallega (dk. 65) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Sakıb, Chaaleli (Y.Malatyaspor), Lopes, Sapunaru, Oğuz, Stachowiak (Denizlispor)