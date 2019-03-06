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Malatya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 4 gözaltı

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 4 gözaltı

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede sit alanı olan Tümülüs'te kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen yere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Operasyonda kazma ve kürek ile yakalanan şüpheliler jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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