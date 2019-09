Malatya’da kardeş belediye protokolü imzalandı

Malatya'nın Arapgir Belediyesi ile İzmir'in Karşıyaka Belediyesi arasında "kardeş belediye protokolü" imzalandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberinde Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte Arapgir ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Arapgir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Ağbaba, "Bugün Türkiyemi'zin en güzel ilçelerinde biri olan Arapgir'deyiz. Arapgir, hem Türkiye hem Malatya mozaiği, çok eski bir ilçemiz,bütün kültürlerin kardeşçe ve barış içerisinde yaşadığı bir yer.Tarihi derinliği yanı sıra doğa güzellikleri de var bu bölgenin en güzel kanyonu da burada.Ama Karşıyaka'nın da çok farklı özellikleri var. Karşıyaka Türkiye'nin en çağdaş en gelişmiş yerlerinden birisi bir başka özelliği Atatürk'e ev sahipliği yapan bir ilçemiz ayrıca Atatürk'ün sevgili annesi Zübey'de hanıma da ev sahipliği yapıyor.Karşıyaka Belediye başkanımızın Karşıyaka'da çok önemli başarılarda bulunacağına inanıyoruz.Başkanımız sadece kendi beldesi ile yetinmiyor başka beldelerinde Karşıyaka'ya benzemesi için uğraşıyor kendine teşekkür ediyorum.Başkanın önemli bir proje ekibi var. Proje ekibini Malatya'ya göndererek destek verecek" dedi

Türkiye'nin her bir karış toprağının her bir insanının kendileri için eş değer olduğunu belirten,Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, "Bundan sonraki dönemde Malatya ile Malatya'nın ilçeleri ile Arapgir'le ortak neler yapabiliriz onu anlayabilmek için buraya geldim.Bundan sonra daha yakın olacağız ve güzel şeyler olacak. Zaman zaman belki bende sizleri Karşıyaka'da ağırlamak isteyeceğim.Herkesin bir birini sevdiği,saydığı memleketin her tarafına en iyi hizmetin götürüldüğü bir Türkiye'yi yaşayacağız dileğim temennim odur.Bende bu yolda çalışan bir belediye başkanı olarak sadece kendi ilimin ilçemin değil sizlerinde hizmetinde olduğumu söylemek için buraya geldim" şeklinde konuştu.

Kardeş belediyeciliğin önemine değinen Arapgir belediye Başkanı Cömertoğlu da, "Öncelikle ziyareti büyük bir kaynaşma ve fırsat olarak görüyoruz.Madde dediğimiz şey aslında insanın yaşantısı için geçerli olan bir araçtır.Diğer yandan insanı ayakta tutan manadır, gönüldür, sevdadır. Bizler yanı yöne bakıyoruz. CHP'nin ortaya koyduğu Türkiye'deki yerel yönetim iktidarı bu çalışmalarda daha da kökleşecek.Burada bizlere büyük görev düşüyor" diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından Muharrem ayı nediyle binlerce kişiye aşure ikramı yapıldı.

Kaynak: İHA