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  3. Malatya'da kavga ihbarına giden polis ceset buldu: 3 gözaltı

Malatya'da kavga ihbarına giden polis ceset buldu: 3 gözaltı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yol kenarında Serkan Oktay isimli şahsın cansız bedeni bulundu, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da kavga ihbarına giden polis ceset buldu: 3 gözaltı

Edinilen bilgilere göre Hekimhan ilçesinde  Bağyolu Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yol kenarında Serkan Oktay isimli şahsın cansız bedenini buldu.

Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile nacak buldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgisi olduğu belirlenen şüpheliler M.S, Ö.D. ve T.D. gözaltına alındı. Oktay'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tayfun Altuntaş
Editör
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