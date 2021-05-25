Malatya'da kavga ihbarına giden polis ceset buldu: 3 gözaltı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yol kenarında Serkan Oktay isimli şahsın cansız bedeni bulundu, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Hekimhan ilçesinde Bağyolu Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yol kenarında Serkan Oktay isimli şahsın cansız bedenini buldu.
Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile nacak buldu.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgisi olduğu belirlenen şüpheliler M.S, Ö.D. ve T.D. gözaltına alındı. Oktay'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı