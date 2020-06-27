Malatya’da kayısı rekolte tartışmaları devam ediyor

Malatya'da kayısı üretimin en fazla gerçekleştiği Akçadağ'da, rekolte tartışmalarına katıldı.

Geçtiğimiz günlerde, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesindeki kurum ve kuruluşlardan oluşan heyet, bu yılki yaş tahmini rekoltesini 381 bin ton, kuru kayısı tahmini rekoltesini de 85 bin ton olarak açıklamış, ancak daha sonra ziraat odaları tarafından yapılan açıklamalarda, kuru kayısı tahmini rekoltesi 60-65 bin ton olarak beklendiği dile getirilmişti. Kayısı rekoltesi tartışmalarının sürdüğü bu günlerde kentte en fazla kayısı üretiminin gerçekleştiği Akçadağ'da tartışmalara katıldı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda kayısı üreticisi Eyüp Gönültaş, "Bir kaç gündür kamuoyunu meşgul eden bir konu var nedir, kayısı rekoltesi. Kayısı rekoltesini açıklayandan kaç tanesi bizim gibi ter dökmüştür, kaç tanesi küreği eline alıp bahçe sulamıştır, kaç tanesi ilaçlama yapmıştır. Masa başında oturarak köylünün ürünü hakkında karar vermek, değerlendirmek masa başında oturanların işi değil. Benim bahçemde 350 kayısı ağacı var, 15 yıldır bu ağaçlara emek çekiyoruz, her yıl masa başında rekolte açıklayanlar bizleri anlayamazlar. Eğer bu memlekette kayısının gerçek değerinin bulunması isteniyorsa, köylü ile hareket edilmeli. Rekoltenin doğru tespit edilmesinin yolu tarlada ter döken emek veren bu işin sahipleri ile yapılmasıdır. Bana 24 saat zaman verilsin Akçadağ'da hangi köyünde hangi çiftçinin kaç kilogram kayısı var kendilerine söyleyelim. Çiftçinin tek temsilcisi olan ziraat odaları, 65 bin ton diyor ama tüccar 85 bin ton diyor. Şimdi ziraat odalarına mı yoksa tüccara kulak vereceğiz. Bizlerde ziraat odalarının tespitlerinin doğru olduğunu, kayısı rekoltesinin 65-70 bin ton civarında olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu

Kaynak: İHA